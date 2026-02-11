Ultime News

11 Feb 2026 "L'adorazione del Bambino" del Sabbioneta: il Museo Diocesano lancia il suo secondo volume
11 Feb 2026 Entrano in casa mentre i residenti cenano: sfiorato il faccia a faccia con i ladri
11 Feb 2026 Proprietà intellettuale e tutela nell’industria musicale, convegno al PoliMi Cremona
11 Feb 2026 Il Po fra navigazione e infrastrutture dal Novecento a oggi nel nuovo libro di Caccialanza
11 Feb 2026 Mercato del lavoro a Cremona: occupazione al top, ma resta il nodo del divario di genere
Video Pillole

Cinema & Spettacoli Magazine – 11/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– “Cime tempestose” con Margot Robbie e Jacob Elordi
– “Il mago del Cremlino”, Jude Law è Vladimir Putin
– “La gioia” con Valeria Golino e Saul Nanni
– “Due procuratori”, un film Sergei Loznitsa
mgg/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...