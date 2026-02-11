Video Pillole
Cinema & Spettacoli Magazine – 11/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– “Cime tempestose” con Margot Robbie e Jacob Elordi
– “Il mago del Cremlino”, Jude Law è Vladimir Putin
– “La gioia” con Valeria Golino e Saul Nanni
– “Due procuratori”, un film Sergei Loznitsa
mgg/azn
