11 Feb 2026 Rapporto BES: la Provincia di Cremona svetta per gestione rifiuti e qualità dei servizi
11 Feb 2026 "Arte e luce": il 14 febbraio presentazione del libro di Mauro Barchielli
11 Feb 2026 Il 20 settembre torna la maratonina, Ghezzi: "Ora c'è da correre, in tutti i sensi"
11 Feb 2026 Cultura, pubblicato avviso 2026 per sostegno a progetti e iniziative culturali
11 Feb 2026 Cna, il 10 marzo rinnovo patentino Fgas per le imprese di installazione impianti
Clima, Butti “Piattaforme tecnologiche determinanti per prevenire disastri”

ROMA (ITALPRESS) – “La tecnologia è estremamente importante, se non determinante, per prevenire disastri ambientali. Il territorio è disseminato di sensori che noi stiamo implementando. Queste informazioni vanno coordinate in una piattaforma”, e proprio le “piattaforme sono indispensabili per coordinare, ad esempio, interventi della Protezione civile e lo si fa senza perdere tempo”. Così Alessio Butti, sottosegretario con delega all’innovazione Tecnologica e alla Transizione Digitale, in occasione di “Beyond Climate – Tecnologie trasformative per la
sicurezza ambientale nell’era dei cambiamenti climatici”.

