Cna, il 10 marzo rinnovo patentino Fgas per le imprese di installazione impianti

Cna Cremona organizza per martedì 10 marzo una giornata rivolta alle imprese del settore installazione impianti dedicata al conseguimento e al rinnovo del patentino Fgas, certificazione obbligatoria per operare nel rispetto della normativa sui gas fluorurati.

L’iniziativa si rivolge sia alle nuove imprese che devono ottenere per la prima volta la certificazione Fgas (patentino) per il titolare, sia alle aziende che intendono far conseguire il patentino a un proprio dipendente. La giornata rappresenta un’opportunità concreta per acquisire l’abilitazione necessaria allo svolgimento dell’attività professionale.

L’appuntamento è inoltre destinato a chi ha conseguito il patentino nel 2016 e deve procedere al rinnovo decennale previsto dalla normativa vigente.

Cna Cremona mette così a disposizione una prima data utile per regolarizzare la propria posizione e continuare a operare senza interruzioni. Per informazioni, iscrizioni e procedure di rinnovo è possibile contattare direttamente: Elisa Capelletti – Referente Cna Installazione Impianti Cremona

