Ultime News

11 Feb 2026 Sicurezza stradale e tutela dei giovani: tre denunce per guida in stato di ebbrezza
11 Feb 2026 StradivariFestival 2026, al via la vendita degli abbonamenti. 10 concerti di alta qualità
11 Feb 2026 Servizio Civile Universale, in attesa del nuovo bando tre incontri informativi
11 Feb 2026 Sparisce il verde lungo la ferrovia: in via Cordani a nudo le barriere antirumore
11 Feb 2026 Scuola Boschetto, FI: "Disabili non tutelati. Grave rimandare l'ascensore"
Cronaca

Costa Sant'Abramo, il Carnevale dei bambini della Scuola Giardino

di Federica Bandirali

41 bambini, tra i tre e i sei anni, hanno dato vita a una sfilata in paese colorandolo e rallegrandolo

Una foto del Carnevale
Fill-1

Tempo di Carnevale (in maschera) per i bambini della Scuola Giardino di Costa Sant’Abramo: 41 bambini, tra i tre e i sei anni, hanno dato vita a una sfilata in paese colorando e rallegrando ogni zona in cui sono passati. Il tema della mini parata? I fiori. E così, accompagnati dalle maestre Cecilia, Elisa, Vera, Morgana, Susanna Erica, i piccoli hanno fatto festa in tutta sicurezza.

I bambini delle sezioni  A e B della scuola dell’Infanzia hanno realizzato loro stessi i costumi. Con la loro grande passione e fantasia.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...