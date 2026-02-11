Costa Sant'Abramo, il Carnevale dei bambini della Scuola Giardino

Tempo di Carnevale (in maschera) per i bambini della Scuola Giardino di Costa Sant’Abramo: 41 bambini, tra i tre e i sei anni, hanno dato vita a una sfilata in paese colorando e rallegrando ogni zona in cui sono passati. Il tema della mini parata? I fiori. E così, accompagnati dalle maestre Cecilia, Elisa, Vera, Morgana, Susanna Erica, i piccoli hanno fatto festa in tutta sicurezza.

I bambini delle sezioni A e B della scuola dell’Infanzia hanno realizzato loro stessi i costumi. Con la loro grande passione e fantasia.

