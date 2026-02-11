Cremona avrà ancora la mezza maratona: data fissata per il 20 settembre

La mezza maratona di Cremona si farà, il 20 settembre 2026. Dopo settimane di trattative, riunioni e incastri per trovare un nuovo comitato organizzativo, la città del Torrazzo si prepara per avere di nuovo la 21km in calendario. Mancano di fatto le ultime formalità, ma il Comune di Cremona, insieme a Stradivari Team e le società podistiche del territorio sono allineate.

Mentre i “Cremona Runners” organizzeranno la CR 10 RUN, ovvero la 10 km competitiva, un nuovo comitato composto da Stradivari Team, Marathon Cremona, 3C, Runtome e Cremona Corre si occuperà di mettere in piedi l’edizione 2026 della mezza maratona, che porterà quindi delle novità tutte da scoprire.

Il sindaco Andrea Virgilio e l’assessore allo sport Luca Zanacchi avevano da tempo accolto le proposte del mondo podistico cremonese, creando fin da subito un tavolo di confronto per evitare di perdere uno degli eventi sportivi più famosi e apprezzati del territorio. La palla era poi passata alla FIDAL, per individuare una data utile ma soprattutto per verificare l’inserimento dell’evento nel calendario federale.

Il mondo del podismo sta vivendo un nuova giovinezza, le mezze maratone hanno registrato un incremento che ha sfiorato il +21% di partecipanti, secondo uno studio di Race Results Weekly, servizio di informazione specializzato. A fronte di questo, la notizia di perdere una manifestazione simile aveva creato non pochi allarmismi tra società podistiche e runner cremonesi, ma ora questo rischio è stato definitivamente scongiurato.

