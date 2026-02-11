Cremonese: dopo il mercato una squadra più fisica, anche sui calci piazzati
Il mercato invernale ha reso la Cremonese più fisica e strutturata. Con innesti come Djuric, Thorsby e Luperto, i grigiorossi puntano a ritrovare incisività sui calci piazzati nelle sfide decisive per la salvezza
La sessione invernale di calciomercato ha ridisegnato la squadra che dovrà affrontare sfide decisive per raggiungere l’obiettivo stagionale. La Cremonese, reduce dal ko di Bergamo contro l’Atalanta, è già focalizzata sulla prossima sfida delicata contro il Genoa.
Uno degli aspetti che ha inciso maggiormente nella prima parte di campionato è stato quello dei calci piazzati. Fino alla sfida casalinga contro la Roma del 23 novembre, la Cremonese aveva infatti realizzato sette reti su sviluppi di corner o punizione, a cui si aggiungono due gol su calcio di rigore. Uno di questi, trasformato da Bonazzoli contro il Lecce il 7 dicembre, ha coinciso con l’ultima vittoria in campionato della squadra di Nicola.
Da quel momento non sono più arrivati gol su palla inattiva, nonostante molti punti fossero stati costruiti proprio grazie a queste situazioni. I nuovi innesti, però, potrebbero incidere proprio su questo aspetto. Il caso più evidente è quello di Milan Djuric: con i suoi 199 centimetri, l’attaccante bosniaco rappresenta una garanzia nei duelli aerei, come già dimostrato contro Inter e Atalanta. Proprio a Bergamo è andato a un passo dalla prima rete in grigiorosso, trovando però l’opposizione superlativa di Carnesecchi.
Ha già lasciato il segno, invece, Morten Thorsby, 1 metro e 89 centimetri, che potrà risultare determinante sui calci piazzati sia in fase offensiva sia difensiva. Stesso discorso per Sebastiano Luperto, 1 metro e 91, autore di un assist alla New Balance Arena e dotato di un’abilità indiscutibile nel gioco aereo. Caratteristiche che potrebbero rivelarsi decisive nei match più “bloccati”, a partire dalla sfida contro il Genoa. Proprio all’andata contro il Grifone arrivarono due reti sugli sviluppi di calcio d’angolo, fondamentali per conquistare tre punti preziosi nella corsa salvezza.