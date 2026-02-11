Cultura, pubblicato avviso 2026 per sostegno a progetti e iniziative culturali

La Provincia di Cremona rafforza il proprio impegno a sostegno della cultura con la pubblicazione dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a favore di iniziative e progetti in ambito culturale – anno 2026, rivolto a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del Piano della Cultura – esercizio finanziario 2026, attraverso il quale la Provincia esercita il proprio ruolo nella tutela e valorizzazione dei beni culturali e architettonici, sostenendo il patrimonio di beni, saperi, tradizioni e linguaggi culturali presenti sul territorio. L’obiettivo è favorire una più ampia partecipazione alla vita culturale e garantire un accesso diffuso al patrimonio culturale, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione.

“Desidero ringraziare il Settore Cultura della Provincia per il lavoro svolto nella predisposizione del Piano annuale della Cultura 2026, un documento strategico che nasce da un’attenta analisi del territorio e da un confronto condiviso anche con il consigliere provinciale con delega alla Cultura, Eugenio Vailati” sottolinea il presidente della Provincia, Roberto Mariani. Il Piano rappresenta una visione chiara e coerente del ruolo che la Provincia intende continuare a esercitare nel sostegno alla vita culturale del Cremonese.

La novità rappresentata dall’Avviso Pubblico Cultura 2026 va proprio in questa direzione: uno strumento concreto che apre al territorio la possibilità di partecipare attivamente alla vita culturale e, allo stesso tempo, consente alla Provincia di intercettare e valorizzare le tante peculiarità che ciascun Comune può offrire. Un patrimonio diffuso di idee, competenze e tradizioni che contribuisce a rendere il nostro territorio sempre più attrattivo.

La richiesta di partecipazione a iniziative culturali è in costante crescita e, attraverso questo Avviso, l’Ente provinciale intende dare una risposta strutturata e accessibile a una domanda forte e sentita. Investire in cultura significa rafforzare l’identità delle comunità locali, favorire la coesione sociale e promuovere uno sviluppo territoriale sostenibile”.

GLI AMBITI DI INTERVENTO

Come previsto dal Piano della Cultura 2026, l’Avviso intende sostenere iniziative e progetti capaci di generare una ricaduta significativa sul territorio provinciale, con finalità di interesse pubblico. In particolare, sono ammissibili interventi riconducibili a tre principali ambiti: promozione di itinerari d’arte e di cultura legati al territorio, con riferimento a musei ed ecomusei locali, luoghi di culto, palazzi storici e beni culturali diffusi; iniziative culturali e conferenze di approfondimento su tematiche storico-artistiche e letterarie, con il coinvolgimento di relatori qualificati; sostegno a rassegne teatrali, con attenzione anche ai cosiddetti “teatri minori”, per ampliare e diversificare la partecipazione del pubblico.

SOGGETTI AMMESSI AL BANDO

Possono presentare domanda di contributo: pubbliche amministrazioni e altri enti pubblici; associazioni, fondazioni, comitati ed enti di diritto privato senza scopo di lucro, riconosciuti o non riconosciuti, purché operanti nel rispetto delle normative vigenti. Non sono ammessi al finanziamento soggetti con finalità politiche o sindacali, né organismi ad essi riconducibili.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Il contributo provinciale potrà coprire fino al 50% della spesa preventivata per ciascuna iniziativa. I progetti dovranno essere realizzati nel corso del 2026 e saranno valutati da una commissione tecnica interna sulla base dei requisiti di ammissibilità e coerenza con gli obiettivi del Piano Cultura. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente tramite PEC, secondo le modalità indicate nell’Avviso pubblico. Scadenza per la presentazione delle domande: ore 24:00 del 15 marzo 2026.

L’Avviso pubblico completo e la modulistica in formato PDF sono disponibili sul sito istituzionale della Provincia di Cremona, nella sezione dedicata alle attività culturali https://www.provincia.cremona.it/cultura

