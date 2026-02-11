Dimore storiche cremonesi, si riparte: visite guidate nei weekend di febbraio

Riparte nel 2026 il circuito Dimore Storiche Cremonesi, il progetto di valorizzazione culturale e turistica di Target Turismo che negli ultimi anni si è affermato come importante iniziativa di promozione del patrimonio storico-architettonico delle dimore nobili della provincia di Cremona.

Tornano ad aprirsi le porte delle Dimore, un invito a guardare oltre le facciate e a lasciarsi sorprendere da un patrimonio straordinario, spesso nascosto, attraverso un percorso di fruizione di luoghi spesso poco accessibili al pubblico.

In attesa della presentazione ufficiale del calendario 2026, che proporrà una fittissima rete di appuntamenti, articolati e diffusi sul territorio, il circuito offre nel mese di febbraio una serie di aperture straordinarie in anteprima.

Un’occasione preziosa per riscoprire ville, palazzi e castelli che raccontano secoli di storia, di vita nobiliare, di arte e di architettura, contribuendo allo sviluppo di un turismo culturale consapevole e di qualità.

Nato nel 2021, il progetto Dimore Storiche Cremonesi si è progressivamente ampliato coinvolgendo importanti residenze tra Cremona, il Cremasco e il Casalasco, creando una rete virtuosa che unisce proprietà storiche in una iniziativa che non solo tutela e valorizza il patrimonio, ma rafforza anche il senso di identità e appartenenza al territorio stesso.

Sono tre le anteprime in programma nel mese di febbraio, tutte nel cuore del centro storico di Cremona. Si inizia domenica 15 febbraio con Palazzo Calciati Crotti, da secoli dimora dell’omonima e prestigiosa casata nobiliare, ancora oggi ricco di arredi, opere d’arte e testimonianze di una lunga storia familiare.

Nel pomeriggio di domenica 22 febbraio sarà la volta di Palazzo Cattaneo, in via Oscasali, elegante esempio di architettura nobiliare cittadina, con i suoi ambienti storici organizzati attorno allo scenografico salone delle feste.

Sabato 28 febbraio aprirà Palazzo Stanga Rossi di San Secondo, in corso Garibaldi, dove i visitatori potranno ammirare in particolare il monumentale scalone d’onore, uno degli elementi più rappresentativi del palazzo, capace ancora oggi di sorprendere per imponenza e raffinatezza.

“Questi appuntamenti rappresentano solo l’inizio di una stagione che accompagnerà cittadini, appassionati e turisti lungo tutto il 2026, con aperture regolari, visite straordinarie e iniziative tematiche pensate per rendere accessibile e per far riscoprire, passo dopo passo, i tesori nascosti del territorio.

Un’occasione per vivere la storia non come racconto lontano, ma come esperienza diretta, emozionante e sorprendentemente vicina e vivo un patrimonio spesso nascosto, ma fondamentale per la memoria, l’identità e il futuro culturale del territorio cremonese” dichiara Elena Piccioni, responsabile del progetto insieme agli esperti Fabio Maruti, Kendra Trombini, Luca Maffi, Lucia Tornaghi, Maria Francesca Caporali e Selene Dabellani.

Info e prenotazioni Target Turismo 379/1165691

