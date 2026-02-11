Ultime News

11 Feb 2026 Rapporto BES: la Provincia di Cremona svetta per gestione rifiuti e qualità dei servizi
11 Feb 2026 "Arte e luce": il 14 febbraio presentazione del libro di Mauro Barchielli
11 Feb 2026 Il 20 settembre torna la maratonina, Ghezzi: "Ora c'è da correre, in tutti i sensi"
11 Feb 2026 Cultura, pubblicato avviso 2026 per sostegno a progetti e iniziative culturali
11 Feb 2026 Cna, il 10 marzo rinnovo patentino Fgas per le imprese di installazione impianti
Dissesto idrogeologico, Foti “500 milioni dal Pnrr per il progetto SIM”

ROMA (ITALPRESS) – Il Pnrr “ha stanziato 500 milioni di euro” per il progetto SIM “perché lo stesso potesse realizzarsi. Abbiamo stanziato 1.200 milioni di euro per il dissesto idrogeologico e 290 milioni dedicato a quanto accaduto in Emilia-Romagna negli anni precedenti. Abbiamo poi i fondi della coesione, per i quali vi sono circa 2 miliardi e 300 milioni già assegnati alle Regioni, delle quali soltanto 1,8 miliardi risultano impegnati”. Così Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, a margine di “Beyond Climate – Tecnologie trasformative per la sicurezza ambientale nell’era dei cambiamenti climatici”. Per quanto riguarda il Fondo di sviluppo e coesione, “a fronte di 3,3 miliardi di euro – spiega -, abbiamo impegni per 550 milioni e spese per 64 milioni. Quindi, penso che il vero problema non sia la ricerca di fondi, ma la capacità di spesa”.

