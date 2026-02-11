Ultime News

11 Feb 2026 Buchbinder inaugura fra gli applausi la rassegna Il Pianoforte in Auditorium
11 Feb 2026 Comitato di Quartiere Centro, arriva la svolta: individuata nuova sede temporanea
11 Feb 2026 Il sogno di Roma in NBA riaccende i rumors sul futuro della Vanoli Cremona
11 Feb 2026 Contro la povertà sanitaria: anche a Cremona le Giornate di raccolta del farmaco
11 Feb 2026 Impianti sportivi al Po, Zanacchi: "Spogliatoi nuovi pronti entro fine marzo"
Duolly alla BIT di Milano, una tavola rotonda sull’IA applicata al turismo

MILANO (ITALPRESS) – Una tavola rotonda dedicata all’impatto dell’Intelligenza Artificiale nel settore turistico, con un focus sulle applicazioni digitali e sull’evoluzione dell’esperienza dei viaggiatori, ha animato la prima giornata della BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano. L’incontro – promosso dall’azienda Fiven, presente per la prima volta alla fiera con uno stand dedicato – ha rappresentato un momento di confronto tra rappresentanti istituzionali ed esperti del settore. Nel corso della tavola rotonda è stata presentata anche l’esperienza di Duolly, soluzione Plug & Play di Fiven: un sistema di Intelligenza Artificiale conversazionale, sviluppato in Italia, che consente di trasformare portali e piattaforme digitali in veri e propri GPT di dialogo.

