Ultime News

11 Feb 2026 Sicurezza stradale e tutela dei giovani: tre denunce per guida in stato di ebbrezza
11 Feb 2026 StradivariFestival 2026, al via la vendita degli abbonamenti. 10 concerti di alta qualità
11 Feb 2026 Servizio Civile Universale, in attesa del nuovo bando tre incontri informativi
11 Feb 2026 Sparisce il verde lungo la ferrovia: in via Cordani a nudo le barriere antirumore
11 Feb 2026 Scuola Boschetto, FI: "Disabili non tutelati. Grave rimandare l'ascensore"
Nazionali

Eredità Agnelli, gip respinge richiesta messa alla prova per Elkann: atti tornano a pm

(Adnkronos) – Tornano ai pm gli atti dell’inchiesta della procura di Torino sull’eredità di Marella Agnelli, la vedova dell’Avvocato, scomparsa nel 2019. Questa mattina il gip ha rigettato la richiesta di messa alla prova per il nipote John Elkann avanzata dai suoi legali, Paolo Siniscalchi e Federico Cecconi, a cui nei mesi scorsi la procura aveva dato parere positivo. Ora gli atti saranno restituiti alla procura che dovrà notificare il nuovo avviso di chiusura indagini.  

 

“Per noi era una decisione attesa e d’altra parte avevamo sinceramente perso interesse a questa istanza, vista la frammentazione del quadro processuale che si è creata”, ha detto l’avvocato Paolo Siniscalchi.  

“È una decisione che per noi non cambia niente, perché adesso gli atti saranno restituiti al pubblico ministero che dovrà notificarci l’avviso di chiusura delle indagini, e poi noi andremo avanti sul merito e dimostreremo che John Elkann non ha fatto nulla”, ha aggiunto il legale al termine dell’udienza.  

