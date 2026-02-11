Ultime News

11 Feb 2026 Sicurezza stradale e tutela dei giovani: tre denunce per guida in stato di ebbrezza
11 Feb 2026 StradivariFestival 2026, al via la vendita degli abbonamenti. 10 concerti di alta qualità
11 Feb 2026 Servizio Civile Universale, in attesa del nuovo bando tre incontri informativi
11 Feb 2026 Sparisce il verde lungo la ferrovia: in via Cordani a nudo le barriere antirumore
11 Feb 2026 Scuola Boschetto, FI: "Disabili non tutelati. Grave rimandare l'ascensore"
Fermato ciclista contromano su autostrada A18 nel Messinese, la bici era rubata

MESSINA (ITALPRESS) – Un 23enne è stato fermato dalla Polizia Stradale mentre percorreva in bicicletta elettrica l’autostrada A18 Messina-Catania, contromano e in corsia di sorpasso, nei pressi dei caselli di Giardini Naxos. Dopo avere bloccato il traffico, gli agenti lo hanno rintracciato in un’area di servizio. In stato confusionale, è stato affidato al 118 e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. La bici, risultata rubata, è stata restituita al proprietario. xr6/vbo/mca1
