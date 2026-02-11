Fermato ciclista contromano su autostrada A18 nel Messinese, la bici era rubata





MESSINA (ITALPRESS) – Un 23enne è stato fermato dalla Polizia Stradale mentre percorreva in bicicletta elettrica l’autostrada A18 Messina-Catania, contromano e in corsia di sorpasso, nei pressi dei caselli di Giardini Naxos. Dopo avere bloccato il traffico, gli agenti lo hanno rintracciato in un’area di servizio. In stato confusionale, è stato affidato al 118 e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. La bici, risultata rubata, è stata restituita al proprietario. xr6/vbo/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

