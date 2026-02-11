Ultime News

11 Feb 2026 Rapporto BES: la Provincia di Cremona svetta per gestione rifiuti e qualità dei servizi
11 Feb 2026 "Arte e luce": il 14 febbraio presentazione del libro di Mauro Barchielli
11 Feb 2026 Il 20 settembre torna la maratonina, Ghezzi: "Ora c'è da correre, in tutti i sensi"
11 Feb 2026 Cultura, pubblicato avviso 2026 per sostegno a progetti e iniziative culturali
11 Feb 2026 Cna, il 10 marzo rinnovo patentino Fgas per le imprese di installazione impianti
Fitarco, Polidori “Andare alle Olimpiadi e vincere il nostro primo obiettivo”

ROMA (ITALPRESS) – ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo ereditato una federazione da un grande presidente, Mario Scarzella, che ha portato grandissimi risultati. Il nostro obiettivo è chiaramente rimanere a quei livelli e, se ci riusciamo, anche a fare un po’ meglio. Questo ha determinato un ampliamento delle forze che sono, sotto il punto di vista tecnico, necessarie per una federazione che dovrà affrontare le Olimpiadi e Paralimpiadi con un potenziamento di tutto il settore tecnico, che abbiamo ampliato con maggiori risorse, anche economiche”. A fine mese il presidente della Fitarco, Vittorio Polidori, taglierà il traguardo del primo anno alla guida di una federazione che, in termini di prestazioni e medaglie, ha abituato bene gli sportivi italiani. “Il primo obiettivo di una federazione olimpica come la nostra è chiaramente andare ai Giochi e vincere – spiega in un’intervista all’Italpress il dirigente romano, classe 1963 – Chiaramente non è semplice, ci sono 100 nazioni che si giocheranno l’accesso alle Olimpiadi. Per Los Angeles 2028 abbiamo una chance in più, come tutte le altre, ovvero quella del compound.
