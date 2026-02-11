Frana Niscemi, effettuati 60 interventi di recupero beni dai Vigili del Fuoco





NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – L’instabilità del fronte frana mantiene alto il livello di allerta a Niscemi. Grazie ai droni e agli specialisti TAS, esperti in topografia applicata al soccorso, che monitorano costantemente l’avanzamento dello smottamento, sono stati individuati corridoi di sicurezza per il recupero dei beni. E’ quanto fanno sapere i Vigili del fuoco che, nella giornata odierna, hanno portato a termine 60 interventi, di cui 15 nell’area più critica (0-50 metri). Nel pomeriggio, vertice operativo tra il Capo Dipartimento della Protezione Civile, il Sindaco e il comandante dei vigili del fuoco per programmare le prossime fasi dell’emergenza. vbo/mca3

(fonte video: Vigili del Fuoco)

