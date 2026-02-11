Ultime News

11 Feb 2026 "L'adorazione del Bambino" del Sabbioneta: il Museo Diocesano lancia il suo secondo volume
11 Feb 2026 Entrano in casa mentre i residenti cenano: sfiorato il faccia a faccia con i ladri
11 Feb 2026 Proprietà intellettuale e tutela nell’industria musicale, convegno al PoliMi Cremona
11 Feb 2026 Il Po fra navigazione e infrastrutture dal Novecento a oggi nel nuovo libro di Caccialanza
11 Feb 2026 Mercato del lavoro a Cremona: occupazione al top, ma resta il nodo del divario di genere
Video Pillole

Frana Niscemi, effettuati 60 interventi di recupero beni dai Vigili del Fuoco

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – L’instabilità del fronte frana mantiene alto il livello di allerta a Niscemi. Grazie ai droni e agli specialisti TAS, esperti in topografia applicata al soccorso, che monitorano costantemente l’avanzamento dello smottamento, sono stati individuati corridoi di sicurezza per il recupero dei beni. E’ quanto fanno sapere i Vigili del fuoco che, nella giornata odierna, hanno portato a termine 60 interventi, di cui 15 nell’area più critica (0-50 metri). Nel pomeriggio, vertice operativo tra il Capo Dipartimento della Protezione Civile, il Sindaco e il comandante dei vigili del fuoco per programmare le prossime fasi dell’emergenza. vbo/mca3
(fonte video: Vigili del Fuoco)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...