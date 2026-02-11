Ultime News

11 Feb 2026 Sicurezza stradale e tutela dei giovani: tre denunce per guida in stato di ebbrezza
11 Feb 2026 StradivariFestival 2026, al via la vendita degli abbonamenti. 10 concerti di alta qualità
11 Feb 2026 Servizio Civile Universale, in attesa del nuovo bando tre incontri informativi
11 Feb 2026 Sparisce il verde lungo la ferrovia: in via Cordani a nudo le barriere antirumore
11 Feb 2026 Scuola Boschetto, FI: "Disabili non tutelati. Grave rimandare l'ascensore"
Frane, Pichetto “Sistema Integrato Monitoraggio sarebbe stato utile a Niscemi”

ROMA (ITALPRESS) – “Con il Sistema Integrato di Monitoraggio e Previsione l’Italia si dota di un avanzamento
tecnologico di grande valore: una certezza in più per la sicurezza ambientale in ogni sua declinazione”. Con questo sistema “probabilmente, si sarebbe monitorato uno smottamento in corso e, quindi, il principio della frana” di Niscemi. Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’ambiente e della Sicurezza Energetica, a margine di “Beyond Climate – Tecnologie trasformative per la sicurezza ambientale nell’era dei cambiamenti climatici”, a Roma.

