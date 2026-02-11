Ultime News

Cronaca

Il presidente di quartiere: "Basta gettare fango sulla Scuola Primaria del Boschetto"

di Giuliana Biagi

La replica dopo l'attacco di Forza Italia sulla mancanza dell'ascensore nell'edificio

Luigi Armillotta
“Basta gettare fango sulla Scuola Primaria del Boschetto”: lo afferma Lugi Armillotta, presidente del quartiere, in risposta alle dichiarazioni di oggi di Ghdini e Carassai (Forza Italia).

“Si tratta di un edificio ristrutturato di recente, certamente ci sono ancora aspetti da migliorare, ma la scuola è sicura, accogliente e bella. L’offerta formativa è eccellente, grazie a insegnanti che seguono i bambini con dedizione e grande professionalità. Le attività proposte sono numerose e il quartiere si distingue per essere ospitale e inclusivo.

“Chiedo alla politica di comprendere che la propaganda fatta sulle spalle dei nostri bambini non risolve i problemi e difficilmente aiuta a costruire un vero consenso.

“Invito invece i genitori a non lasciarsi condizionare dalle polemiche, ma ad affidare i propri figli alla competenza e alla qualità educativa della nostra scuola primaria”.

