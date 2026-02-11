Il presidente di quartiere: "Basta gettare fango sulla Scuola Primaria del Boschetto"

“Basta gettare fango sulla Scuola Primaria del Boschetto”: lo afferma Lugi Armillotta, presidente del quartiere, in risposta alle dichiarazioni di oggi di Ghdini e Carassai (Forza Italia).

“Si tratta di un edificio ristrutturato di recente, certamente ci sono ancora aspetti da migliorare, ma la scuola è sicura, accogliente e bella. L’offerta formativa è eccellente, grazie a insegnanti che seguono i bambini con dedizione e grande professionalità. Le attività proposte sono numerose e il quartiere si distingue per essere ospitale e inclusivo.

“Chiedo alla politica di comprendere che la propaganda fatta sulle spalle dei nostri bambini non risolve i problemi e difficilmente aiuta a costruire un vero consenso.

“Invito invece i genitori a non lasciarsi condizionare dalle polemiche, ma ad affidare i propri figli alla competenza e alla qualità educativa della nostra scuola primaria”.

