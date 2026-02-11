Il sogno di Roma in NBA riaccende i rumors sul futuro della Vanoli Cremona

La Vanoli a Roma, i rumors sono tornati violentemente in auge, trovando spazio anche sulle colonne de La Gazzetta dello Sport e riaccendendo un tema che ciclicamente torna a farsi sentire: il futuro della Vanoli Basket Cremona.

Secondo quanto riportato dalla rosea, sarebbe “avanzata la cordata di Nelson, ex gm di Dallas: prenderà il diritto di Cremona”, con l’ipotesi di un ritorno della Serie A nella Capitale. Nell’articolo si parla esplicitamente di una cordata legata a Donnie Nelson, figura storica del basket NBA, con l’obiettivo di riportare Roma nel massimo campionato italiano e con lo sguardo rivolto anche a uno scenario più ampio, legato a un futuro progetto di NBA Europe.

L’operazione potrebbe passare dall’acquisizione del “diritto di Cremona, la cui salvezza (+10 dall’ultima) appare ormai prossima”, con Roma che avrebbe già sondato l’utilizzo del PalaEur in attesa della copertura del Centrale del Foro Italico, per un impianto da oltre 13.000 posti. Si parla anche di un precontratto già firmato tra Roma e Vanoli Cremona

Accanto al principale quotidiano sportivo italiano, la newsletter “Spicchi d’Arancia” lancia l’ipotesi A2: la Virtus Roma potrebbe ricevere una wild card per la stagione 2026-27 in caso di mancata promozione sul campo, elemento che renderebbe diverso lo scenario.

Che un fondo di verità esista non è un mistero. Negli ultimi anni il presidente Aldo Vanoli ha più volte dichiarato la disponibilità a valutare un’eventuale cessione della società a fronte di un’offerta importante, ma sempre con l’intenzione dichiarata di non cancellare il basket di Serie A e la storia costruita a Cremona.

L’idea che Roma stia cercando una società “piccola e sana” per inseguire il sogno di una futura franchigia NBA in Europa non è nuova: in passato erano circolati anche altri nomi, senza mai arrivare a sviluppi concreti. Le indiscrezioni sulla Vanoli avevano ripreso vigore già nelle scorse settimane, alimentando un brusio cittadino mai però suffragato da conferme ufficiali.

Oggi il tema torna con forza mediatica. E lo fa in un momento particolare per la Vanoli, protagonista di una stagione di alto livello sotto la guida del general manager Andrea Conti e di coach Pierluigi Brotto, con una salvezza sempre più vicina e un rinforzo imminente, sarà a Cremona già in giornata l’ormai ex Bergamo Mattia Udom, pronto a unirsi alla causa vanoliana.

Una notizia del genere inevitabilmente scuote l’ambiente. Dipendenti, collaboratori, giocatori si trovano a convivere con interrogativi sul futuro proprio mentre la squadra sta costruendo sul campo risultati solidi e credibilità tecnica.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali della società. Resta il fatto che il “sogno di Roma” è tornato a far rumore e Cremona attende speranzosa di conoscere la verità.

© Riproduzione riservata