Ultime News

11 Feb 2026 "L'adorazione del Bambino" del Sabbioneta: il Museo Diocesano lancia il suo secondo volume
11 Feb 2026 Entrano in casa mentre i residenti cenano: sfiorato il faccia a faccia con i ladri
11 Feb 2026 Proprietà intellettuale e tutela nell’industria musicale, convegno al PoliMi Cremona
11 Feb 2026 Il Po fra navigazione e infrastrutture dal Novecento a oggi nel nuovo libro di Caccialanza
11 Feb 2026 Mercato del lavoro a Cremona: occupazione al top, ma resta il nodo del divario di genere
Nazionali

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice Onu: “Da lei dichiarazioni oltraggiose”

(Adnkronos) – La Francia, membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, chiede le dimissioni della relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi Francesca Albanese, dopo le “dichiarazioni oltraggiose e colpevoli” rilasciate sabato durante una conferenza. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, aggiungendo che “la Francia condanna senza riserve le dichiarazioni oltraggiose e colpevoli della signora Francesca Albanese che prendono di mira non il governo israeliano, di cui è lecito criticare la politica, ma Israele come popolo e come nazione, il che è assolutamente inaccettabile”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...