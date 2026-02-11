Ultime News

11 Feb 2026 Rapporto BES: la Provincia di Cremona svetta per gestione rifiuti e qualità dei servizi
11 Feb 2026 "Arte e luce": il 14 febbraio presentazione del libro di Mauro Barchielli
11 Feb 2026 Il 20 settembre torna la maratonina, Ghezzi: "Ora c'è da correre, in tutti i sensi"
11 Feb 2026 Cultura, pubblicato avviso 2026 per sostegno a progetti e iniziative culturali
11 Feb 2026 Cna, il 10 marzo rinnovo patentino Fgas per le imprese di installazione impianti
Milano-Cortina, Lollobrigida “Catering sloveno? Una scelta del Cio”

ROMA (ITALPRESS) – “A Casa Italia si mangia molto bene e questo è un fatto. Ci sono tanti ristoratori, tanti capaci di raccontare al meglio la qualità italiana. L’abbiamo visto dagli atleti che hanno raccontato questa esperienza fantastica legata all’organizzazione dei Giochi in Italia, hanno apprezzato l’organizzazione delle Olimpiadi anche in paragone con altri eventi simili. La vicenda” del catering sloveno “è legata all’organizzazione del Comitato Olimpico Internazionale; quindi, è una cosa che esula dalle scelte italiane”. Lo afferma Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a margine di “Beyond Climate – Tecnologie trasformative per la sicurezza ambientale nell’era dei cambiamenti climatici”, a Roma, rispondendo a una domanda sulle Olimpiadi di Milano-Cortina.

