Ultime News

11 Feb 2026 Rapporto BES: la Provincia di Cremona svetta per gestione rifiuti e qualità dei servizi
11 Feb 2026 "Arte e luce": il 14 febbraio presentazione del libro di Mauro Barchielli
11 Feb 2026 Il 20 settembre torna la maratonina, Ghezzi: "Ora c'è da correre, in tutti i sensi"
11 Feb 2026 Cultura, pubblicato avviso 2026 per sostegno a progetti e iniziative culturali
11 Feb 2026 Cna, il 10 marzo rinnovo patentino Fgas per le imprese di installazione impianti
Nazionali

Napoli, cuore ‘danneggiato’ trapiantato a bimbo di 2 anni: aperta inchiesta e sospesi due medici

(Adnkronos) – La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sulla vicenda che riguarda un bambino di due anni e tre nesi sottoposto a un trapianto di cuore lo scorso 23 dicembre presso l’ospedale Monaldi. Secondo la ricostruzione, il cuore donato da un paziente di Bolzano sarebbe arrivato a Napoli ormai già danneggiato irrimediabilmente. I carabinieri stanno acquisendo tutta la documentazione clinica e gli atti che riguardano il trapianto, mentre il bambino resta ricoverato in coma farmacologico in terapia intensiva, attaccato a un macchinario per il pompaggio del sangue.  

Ieri, nell’ambito di una inchiesta interna, sono stati sospesi dall’attività trapiantologica, ma restano regolarmente in servizio presso l’ospedale Monaldi di Napoli, i due medici che hanno fatto parte dell’equipe chirurgica che ha trapiantato il cuore “bruciato” al bambino. Inoltre, per il momento l’azienda ospedaliera ha deciso di sospendere in via cautelativa le nuove candidature per i trapianti pediatrici. Restano regolari, invece, le attività di trapianto per gli adulti. Il caso era stato sollevato nei giorni scorsi dal quotidiano Il Mattino. La Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli ha reso noto di aver disposto sin da subito tutte le verifiche necessarie finalizzate a ricostruire in modo puntuale l’intero percorso clinico-terapeutico-assistenziale e a individuare eventuali criticità o responsabilità, assicurando il massimo impegno per fare piena chiarezza sull’accaduto.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...