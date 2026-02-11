Ultime News

11 Feb 2026 "L'adorazione del Bambino" del Sabbioneta: il Museo Diocesano lancia il suo secondo volume
11 Feb 2026 Entrano in casa mentre i residenti cenano: sfiorato il faccia a faccia con i ladri
11 Feb 2026 Proprietà intellettuale e tutela nell’industria musicale, convegno al PoliMi Cremona
11 Feb 2026 Il Po fra navigazione e infrastrutture dal Novecento a oggi nel nuovo libro di Caccialanza
11 Feb 2026 Mercato del lavoro a Cremona: occupazione al top, ma resta il nodo del divario di genere
Nazionali

Nato, Rutte: “Reazione letale e devastante se attaccati”

(Adnkronos) – Nella Nato “siamo ben preparati contro qualsiasi attacco. Siamo un’alleanza difensiva, ma posso assicurare che la nostra reazione, se tentano di attaccarci, sarà letale e devastante”. Lo ha assicurato il segretario generale della Nato Mark Rutte, rispondendo a una giornalista lettone. 

In conferenza stampa, Rutte ha spiegato che la Nato “ha lanciato poco fa l’operazione Arctic Sentry” che, “per la prima volta, mette sotto un singolo comando” tutte le operazioni condotte dagli alleati nell’Artico, come quelle dei danesi e dei norvegesi.  

