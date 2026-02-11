Naufragio in Sardegna, affonda peschereccio: due morti e un superstite

(Adnkronos) – Tragedia nel mare di Santa Maria Navarrese, sulle coste del Nuorese: due vittime per un peschereccio affondato. Il motopesca Luigino della marineria di Arbatax è colato a picco in un tratto di mare profondo 200 metri davanti alle coste orientali della Sardegna. Secondo quanto riporta la Guardia costiera ci sarebbero due morti. Un terzo marinaio è stato salvato e recuperato dal peschereccio Zeus. Sul posto stanno intervenendo la motovedetta CP811 e un elicottero della Guardia costiera decollato da Decimomannu. Le operazioni sono complicate dalle difficili condizioni del mare.