Ultime News

11 Feb 2026 Rapporto BES: la Provincia di Cremona svetta per gestione rifiuti e qualità dei servizi
11 Feb 2026 "Arte e luce": il 14 febbraio presentazione del libro di Mauro Barchielli
11 Feb 2026 Il 20 settembre torna la maratonina, Ghezzi: "Ora c'è da correre, in tutti i sensi"
11 Feb 2026 Cultura, pubblicato avviso 2026 per sostegno a progetti e iniziative culturali
11 Feb 2026 Cna, il 10 marzo rinnovo patentino Fgas per le imprese di installazione impianti
Nazionali

Naufragio in Sardegna, affonda peschereccio: due morti e un superstite

(Adnkronos) – Tragedia nel mare di Santa Maria Navarrese, sulle coste del Nuorese: due vittime per un peschereccio affondato. Il motopesca Luigino della marineria di Arbatax è colato a picco in un tratto di mare profondo 200 metri davanti alle coste orientali della Sardegna. Secondo quanto riporta la Guardia costiera ci sarebbero due morti. Un terzo marinaio è stato salvato e recuperato dal peschereccio Zeus. Sul posto stanno intervenendo la motovedetta CP811 e un elicottero della Guardia costiera decollato da Decimomannu. Le operazioni sono complicate dalle difficili condizioni del mare. 

