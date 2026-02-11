Olimpiadi, storia di una candidatura: a Spazio Comune la ricerca dello storico Giuntini

Martedì 17 febbraio alle 17,30 a Spazio Comune si parlerà della storia delle candidature olimpiche, presentata attraverso una ricerca dello storico dello sport Sergio Giuntini. L’incontro è a cura del Panathlon Club di Cremona. Si tratta di un lungo viaggio che parte da Sant’Ambrogio e arriva fino al sindaco Sala, passando per Gianni Brera.

Uno specchio fedele dei rapporti tra la città meneghina, la politica, lo sport e la sua dimensione internazionale, una inchiesta storica, dietro a cui si celano rapporti di potere e vistose speculazioni.

Sergio Giuntini è presidente della Società italiana di storia dello sport ed è fra i maggiori storici dello sport a livello nazionale. Ha insegnato Storia dello sport alle università Statale di Milano e a Roma Tor Vergata ed è autore di numerosi saggi e ricerche in ambito storico sportivo.

