Progetto STEM Racing Italy: la 4a liceo Torriani progetta una monoposto di Formula 1

Progetto STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) al Liceo delle scienze applicate Torriani promosso da STEM Racing Italy. Un contest rivolto a scuole di tutto il territorio nazionale. Una formazione scuola-lavoro strutturata su obiettivi concreti e sfidanti: la creazione di un team e la progettazione e realizzazione, tramite stampante 3D, di una monoposto di Formula 1.

Gli “ingegneri” della 4A Scienze Applicate del Torriani hanno dovuto considerare parametri quali peso, aerodinamicità e prestazioni in pista.

“Il team da noi costituito si chiama “Scuderia Patentess” – racconta Sofia Galloni – dove il nome Patentess rappresenta un acronimo formato dalle iniziali dei nostri nomi. All’interno della squadra ciascun membro ha ricoperto un ruolo specifico: team leader per il coordinamento del gruppo; ingegneri per la progettazione tecnica dell’auto; social media manager per la promozione del team; sponsorship manager per la ricerca di sponsor”.

Di più, i nove studenti del team Patentess sono riusciti ad avviare una collaborazione con due aziende, Wonder S.p.A. e Officina del Trofeo, che hanno fornito materiali e strumenti utili alla realizzazione del progetto.

Venerdì 6 febbraio si è svolta la prima fase di qualificazione ed è stata un’esperienza emozionante e di grande soddisfazione. ” Ci siamo qualificati – racconta Sabrina Busetti – alla seconda selezione che si svolgerà il 29 e 30 aprile a Imola. Dovremo conquistare i primi due posti su quindici squadre per accedere alla finale nazionale”.

Il team dei nove studenti di 4alsa Torriani stanno lavorando tre pomeriggi a settimana da inizio ottobre coadiuvati dal prof, Vito Migliore. “Risultati importanti – continua Busetti – si raggiungono con tanto impegno e dedizione”. Dunque tutto il team merita una menzione:

•Sabrina Busetti: Team leader

•Thomas Vasco Rava, Elisa Bergamaschi, Andrea Carotti, Nicolas Tiberio, Riccardo Bonisoli: Car engineer

•Enrico Fogliazza: Grafic designer

•Galloni Sofia, Nicole Cerrosi: Public relation

