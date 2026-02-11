Ultime News

11 Feb 2026 "L'adorazione del Bambino" del Sabbioneta: il Museo Diocesano lancia il suo secondo volume
11 Feb 2026 Entrano in casa mentre i residenti cenano: sfiorato il faccia a faccia con i ladri
11 Feb 2026 Proprietà intellettuale e tutela nell’industria musicale, convegno al PoliMi Cremona
11 Feb 2026 Il Po fra navigazione e infrastrutture dal Novecento a oggi nel nuovo libro di Caccialanza
11 Feb 2026 Mercato del lavoro a Cremona: occupazione al top, ma resta il nodo del divario di genere
Repubblica del Congo, 5 anni fa l’omicidio dell’ambasciatore Attanasio: a Milano messa con Parolin

(Adnkronos) – Sarà il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, a presiedere, domenica 22 febbraio, alle 11.30, nella Chiesa di San Giorgio in piazza Solari a Limbiate (Milano), la messa per il quinto anniversario della morte dell’ambasciatore Luca Attanasio, rimasto ucciso il 22 febbraio 2021 in un attentato nel Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo. 

Dopo la celebrazione, alle 15.15, il team legale dei genitori di Attanasio, coordinato dall’avvocato Rocco Curcio, terrà, insieme al padre dell’ambasciatore, Salvatore Attanasio, un breve incontro con la stampa, nel corso del quale renderà noti alcuni elementi di natura investigativa, maturati negli ultimi mesi nell’ambito delle attività di approfondimento all’estero.  

