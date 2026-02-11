Ultime News

Salute, Pellacani (Sidemast): “Ci sono soluzioni per eczema cronico delle mani”

(Adnkronos) – “E’ importantissimo accendere i riflettori su questa patologia per far capire ai pazienti che ci sono soluzioni, che ci sono strade che bisogna percorrere, che non è un problema da sopportare o addirittura nascondere, con le conseguenze che questo potrebbe comportare”. Così Giovanni Pellacani, presidente Sidemast (Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e di malattie sessualmente trasmesse) e professore dell’università Sapienza di Roma, intervenendo per la campagna di informazione e sensibilizzazione ‘Prendi in mano la tua vita’ promossa da Leo Pharma con il patrocinio dell’associazione pazienti Andea, di Sidemast e Sidapa. “E’ un problema spesso legato al mondo del lavoro, ma non sempre – sottolinea l’esperto – A volte ci sono anche altri fattori e altre cause. Le promesse di miracoli rimangono sempre solo delle promesse, ma ci sono terapie efficaci e percorsi diagnostici che aiutano a risolvere il problema: il dermatologo accompagna il paziente nella ricerca e questa soluzione”. 

Una persona “che sospetta di avere un eczema cronico delle mani, una dermatite intensa, che fa anche tagli, che dà ispessimento”, dolore e “prurito come sintomo importante, deve farsi vedere innanzitutto da un dermatologo – raccomanda Pellacani – perché la prima cosa da fare è la diagnosi differenziale. Il quadro clinico di solito è cronico e complesso, ed è importante avviare il percorso diagnostico corretto: cercare le cause, quindi i presidi che aiutano a proteggere e poi, ovviamente, arrivare alla parte risolutiva che è la terapia. Ma la terapia funziona solo se si è capito bene quali possono essere le cause e si cercano di evitarle, perché l’esposizione delle mani agli agenti è spesso la causa della dermatite, della sua cronicizzazione. L’eczema cronico delle mani è una patologia che incide fortemente sulla qualità della vita del paziente nelle attività quotidiane e nel lavoro – sottolinea lo specialista – Anche solo banalmente pelare della frutta un po’ acida provoca dolore. Inoltre la mano di chi soffre di questa patologia è brutta da vedere e impedisce, anche per questo, i contatti sociali”.  

In questo contesto Sidemast, oltre a essere attiva per essere un riferimento informativo autorevole, in tempi di intelligenza artificiale, dottor Google e fake news “vuole anche interfacciarsi, non solo con il paziente dando le informazioni giuste – evidenzia Pellacani – ma anche dialogare con le istituzioni, per far comprendere quanto sia importante investire per la risoluzione di un problema che riguarda la salute pubblica e il benessere del cittadino: se io ho un eczema cronico alle mani e non lo curo, non posso lavorare e divento un carico sociale. Intervenire è quindi essenziale: migliora la qualità di vita del paziente e porta benefici socio-economici concreti”.  

