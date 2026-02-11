Nazionali
Sanremo 2026, il post scaramantico di Carlo Conti: “Tocco Ferro”
(Adnkronos) – Carlo Conti tocca ferro. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026 ha pubblicato un post scaramantico che gioca con l’invito a Tiziano Ferro come super ospite della prima serata del festival.
Conti ha pubblicato su Instagram una vignetta che gli ha dedicato Guido Ciompi, dove, a una voce fuoricampo che gli chiede “Tiziano Ferro alla prima serata?”, il conduttore, mentre fa le corna con una mano, risponde: “Sì, toccare ferro porta sempre fortuna”.
