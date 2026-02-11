Ultime News

11 Feb 2026 Rapporto BES: la Provincia di Cremona svetta per gestione rifiuti e qualità dei servizi
11 Feb 2026 "Arte e luce": il 14 febbraio presentazione del libro di Mauro Barchielli
11 Feb 2026 Il 20 settembre torna la maratonina, Ghezzi: "Ora c'è da correre, in tutti i sensi"
11 Feb 2026 Cultura, pubblicato avviso 2026 per sostegno a progetti e iniziative culturali
11 Feb 2026 Cna, il 10 marzo rinnovo patentino Fgas per le imprese di installazione impianti
Nazionali

Sanremo 2026, il post scaramantico di Carlo Conti: “Tocco Ferro”

(Adnkronos) – Carlo Conti tocca ferro. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026 ha pubblicato un post scaramantico che gioca con l’invito a Tiziano Ferro come super ospite della prima serata del festival.  

Conti ha pubblicato su Instagram una vignetta che gli ha dedicato Guido Ciompi, dove, a una voce fuoricampo che gli chiede “Tiziano Ferro alla prima serata?”, il conduttore, mentre fa le corna con una mano, risponde: “Sì, toccare ferro porta sempre fortuna”.  

