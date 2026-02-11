Servizio Civile Universale, in attesa del nuovo bando tre incontri informativi

In attesa del nuovo bando del Servizio Civile Universale, che uscirà a metà del prossimo mese di marzo, il Servizio Progetti e Risorse del Comune di Cremona organizza tre incontri di presentazione aperti alla cittadinanza, in particolare a tutti gli aspiranti volontari.

I tre appuntamenti si terranno martedì 3 marzo alle ore 17.30 al CrAb – Cremona Community Hub (via Fabio Filzi, 60/A), mercoledì 18 marzo alle ore 17.30 a SpazioComune (piazza Stradivari, 7), e martedì 31 marzo 2026 alle ore 16.30 alla Biblioteca Statale (via Ugolani Dati, 4 – Sala Conferenze).

Il Servizio Civile è un’opportunità per i ragazzi che hanno un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, di dedicare 12 mesi a favore della comunità, mettendo in campo capacità e competenze. È un anno di crescita personale e professionale, in cui il giovane ha la possibilità di acquisire nuove competenze, arricchendo il curriculum e conoscendo nuove realtà del territorio.

Ogni volontario riceve un compenso mensile di 519,47 euro, svolge servizio per una media di 25 ore a settimana e ha a disposizione alcuni giorni di permesso e malattia.

Il bando, come detto sopra, sarà pubblicato nelle prossime settimane, con i relativi progetti e sedi disponibili (www.scelgoilserviziocivile.it). Le fasi di selezioni avverranno tra aprile e maggio 2026 mentre i progetti verranno avviati a settembre 2026, fatte salve eventuali modifiche organizzative.

Gli addetti dell’Ufficio Partecipazione Giovanile del Comune di Cremona sono disponibili ad aiutare i candidati a scegliere i progetti e a compilare la domanda. Le persone interessate possono fissare un incontro di orientamento telefonando ai numeri 0372 407792 – 3386639447 o inviare un’e-mail a serviziocivile@comune.cremona.it.

