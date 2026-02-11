StradivariFestival 2026, al via la vendita degli abbonamenti. 10 concerti di alta qualità

Dieci concerti straordinari nel nome di Stradivari, dunque con diverse star del violino e degli strumenti ad arco, ma anche con proposte di respiro cameristico con programmi in cui autori di ieri e di oggi dialogano tra loro, cercando nella modernità il comune denominatore. Tutto ciò è STRADIVARIfestival 2026, la rassegna promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends.

Mercoledì 11 febbraio inizia la vendita degli abbonamenti presso la biglietteria del Museo del Violino e su Vivaticket. Il prezzo per 10 concerti è di 200 Euro per i settori A/B/C/D/E/H/I e di 150 Euro per i settori F e G. Info: www.stradivarifestival.it

Si parte il 31 marzo all’Auditorium Giovanni Arvedi con sOtto Voci, l’originale Requiem di Mozart in riduzione per quartetto di voci e quartetto d’archi nell’interpretazione di Teatro delle Voci e Meta4 Quartet.

Il 27 aprile debutta a STRADIVARIfestival uno dei più acclamati violinisti del momento, Augustin Hadelich, in duo con il pianista Charles Owen.

Il 19 maggio il Concerto per Cremona con l’artista residente Sergej Krylov nella doppia veste di solista e direttore della Lithuanian Chamber Orchestra.

Il 29 settembre autori di fine Ottocento e inizio Novecento con la rinomata orchestra da camera Wiener Concert-Verein.

Il 10 ottobre originale percorso da Monteverdi ai Beatles con il controtenore Raffaele Pe, in veste anche di pianista, e il bassista Saturnino, noto anche per il suo rapporto di collaborazione con Jovanotti.

Il 17 ottobre quintetto di all star formato da Edicson Ruiz (contrabbasso), Rosanne Philippens (violino), Sara Ferrandez (viola), Alban Gerhardt (violoncello) e Thomas Hoppe (pianoforte); tra i brani in programma la celebre Trota di Schubert.

Il 7 novembre debutto al festival per il grande violinista Sergey Khachatryan (in duo con la sorella Lusine al pianoforte) e il 26 novembre debutto per la famosa violoncellista Sol Gabetta, in duo con Bertrand Chamayou al pianoforte. Gran finale il 5 dicembre quando sarà di scena il più famoso arpista del mondo, Xavier de Maistre, con al fianco la Camerata Vienna Milano.

