Ultime News

11 Feb 2026 Sicurezza stradale e tutela dei giovani: tre denunce per guida in stato di ebbrezza
11 Feb 2026 StradivariFestival 2026, al via la vendita degli abbonamenti. 10 concerti di alta qualità
11 Feb 2026 Servizio Civile Universale, in attesa del nuovo bando tre incontri informativi
11 Feb 2026 Sparisce il verde lungo la ferrovia: in via Cordani a nudo le barriere antirumore
11 Feb 2026 Scuola Boschetto, FI: "Disabili non tutelati. Grave rimandare l'ascensore"
Video Pillole

Vino, Lollobrigida “Dall’Ue cambio di passo grazie al ruolo dell’Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Grazie al ruolo dell’Italia in questi ultimi anni, abbiamo raggiunto risultati importanti. Quando mi sono insediato, una delle prime azioni che ho contrastato era quella di tentare di stigmatizzare il vino come prodotto non degno di essere sostenuto. Obiettivamente, il risultato di ieri segna ancora una volta un cambio di passo dell’Unione europea, più compatibile con quella che è una tradizione europea che dobbiamo proteggere e valorizzare in un quadro mondiale sempre più complesso, nella quale la produttività, la tenuta delle imprese, la creazione di
ricchezza e lavoro tornano ad essere un punto fondamentale dell’agenda europea”. Lo afferma Francesco Lollobrigida, ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a margine di “Beyond Climate – Tecnologie trasformative per la sicurezza ambientale nell’era dei cambiamenti climatici”, commentando il via libera al Pacchetto Vino dell’Ue.

xb1/sat/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...