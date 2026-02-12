Addio a James Van Der Beek, Katie Holmes (la sua Joey): “Il viaggio di un eroe”

(Adnkronos) –

Per sempre Joey e Dawson. “James, grazie. Condividere spazio con la tua immaginazione è sempre stato qualcosa di sacro: respirare la stessa aria nel territorio della fantasia, fidandoci l’uno dell’altra e sapendo che i nostri cuori erano appagati”. Queste sono le prime parole di una lunga lettera con cui l’attrice Katie Holmes ha ricordato l’amico e collega James Van Der Beek, morto ieri all’età di 48 anni a causa di un tumore al colon-retto. Insieme hanno condiviso la serie cult che ha segnato tante generazioni, ‘Dawson’s Creek’. Lui interpretava Dawson Leery, mentre lei Joey Potter.

“Porto con me quei ricordi: le risate, le conversazioni sulla vita, le canzoni di James Taylor, le avventure di una giovinezza unica. La tua era una presenza fatta di coraggio, compassione, generosità, forza. Avevi un rispetto profondo per la vita e la vivevi con un’integrità che trasformava ogni gesto: basi su cui hai costruito un matrimonio bellissimo, sei figli amorevoli”. Per Holmes, quello di James Van Der Beek è stato “il percorso di un vero eroe”.

Un dolore immenso per l’attrice: “Piango questa perdita con il cuore che porta il peso dalla tua assenza e colmo di gratitudine per il segno che hai lasciato”. Holmes rivolge poi un parole affettuose alla famiglia del collega: “A Kimberly e ai bambini: siamo qui per voi, oggi e sempre. Vi circonderemo d’amore e di compassione, come lui avrebbe voluto”, ha concluso.

Numerose le star che hanno reso omaggio all’attore. Sarah Michelle Gellar, attrice simbolo della stessa generazione televisiva di ‘Dawson’s Creek’, è stata tra le prime a intervenire: “Sono così addolorata per la vostra splendida famiglia. L’eredità di James vivrà per sempre. È una perdita enorme per il mondo. Maledetto cancro”. Parole dirette, crude, che fotografano lo sgomento di molti. Chad Michael Murray, che aveva lavorato con lui in ‘One Tree Hill’, lo ha definito “un gigante”, aggiungendo: “Le sue parole, la sua arte e la sua umanità ci hanno ispirato tutti. Ci ha spinto a essere migliori in ogni modo. Vi mandiamo amore e luce”.

Emma Slater, sua partner a ‘Dancing With the Stars’, ha scritto un messaggio carico di emozione: “Sono devastata. James è e sarà sempre parte della mia famiglia. L’uomo che sei stato, puoi esserne orgoglioso. Sono grata di aver potuto dirti addio”.

Krysten Ritter, collega nella serie ‘Non fidarti della str**** dell’interno 23’, ha parlato di “una notizia durissima”, ricordandolo come “bellissimo dentro e fuori. Intelligente, divertente, empatico, puro talento”. La creatrice della serie, Nahnatchka Khan, lo ha descritto come “caldo, generoso, con un senso dell’umorismo straordinario e una risata indimenticabile. Ci ha resi tutti migliori”.

Tra i messaggi più intensi, quello di Busy Philipps, che con lui aveva condiviso l’esperienza di ‘Dawson’s Creek: “Il mio cuore fa profondamente male. Per chiunque abbia conosciuto e amato James, per chi ha amato il suo lavoro, per la comunità che gli è stata accanto durante la malattia. Ma soprattutto per la sua incredibile moglie Kimberly e per i loro sei figli magici. James era uno su un miliardo. Sono così, così triste”.

L’attore Lin-Manuel Miranda ha affidato ai social un pensiero essenziale: “Il mio cuore è con la famiglia Van Der Beek”. E poi i messaggi di tanti altri attori. Reese Witherspoon ha scritto: “Sono devastata nel sentire questa notizia. Un uomo straordinario e talentuoso, che mostrava grande gentilezza e grazia in ogni azione. Prego che gli angeli veglino sulla sua famiglia”. Jennifer Garner ha commentato: “Una perdita straziante. Tanto amore a Kimberly e ai vostri figli mentre affrontate questo momento così delicato”. Lance Bass ha salutato l’attore con parole semplici ma potenti: “Stiamo mandando alla vostra bellissima famiglia tutto il nostro amore. Buon viaggio, James. Hai reso questo mondo un posto migliore”.

Jenna Dewan ha ricordato “la sua anima dolce e gentile”, mentre Kate Walsh ha inviato «amore, luce e forza”. Hannah Brown ha parlato di “cuore spezzato” e di gratitudine per aver conosciuto “la sua luce e il suo talento”. Nikki Reed ha condiviso uno dei tributi più lunghi e personali: “Chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerti è cambiato per sempre. La tua profondità, la tua presenza, il tuo amore per la famiglia. Ogni consiglio che mi hai dato è un tesoro che porterò con me. Sei così profondamente amato e così profondamente mancato”.

Danica McKellar ha invitato i fan a rivedere un video che l’attore aveva pubblicato lo scorso anno, definendolo “un dono per tutti noi”. Paul Walter Hauser ha scritto: “Ti voglio bene, James. So che sei in Paradiso circondato d’amore. Pregheremo ogni giorno per la tua famiglia”. Anche Noah Beck, che aveva interpretato suo figlio nel film “Sidelined”, ha espresso dolore: “Questa notizia fa male. Sei stato il miglior mentore che potessi chiedere”.

Le produzioni con cui aveva collaborato hanno diffuso dichiarazioni ufficiali. Prime Video e Amazon Mgm Studios lo hanno ricordato come “un’icona amata, un professionista impeccabile e un uomo che ha usato la propria voce per sensibilizzare sul tema del cancro”. Fox Entertainment ha sottolineato “il coraggio e la generosità” con cui aveva condiviso pubblicamente la sua esperienza per promuovere la prevenzione.

Un fiume di messaggi che non si ferma, che continua ad aggiornarsi ora dopo ora. Non solo parole di circostanza, ma ricordi personali, gratitudine, affetto autentico. (di Paolo Martini)