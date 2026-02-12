Carnevale speciale per la Società Filodrammatica: festa per i bambini e 225° anniversario

Un pomeriggio di festa, magia e racconti per celebrare il Carnevale e, allo stesso tempo, un anniversario storico: lunedì 16 febbraio, alle ore 16, il Teatro della Società Filodrammatica Cremonese aprirà le porte a tutti i bambini della città e alle loro famiglie per un evento speciale, pensato per rendere ancora più significativo l’anno in cui l’associazione compie 225 anni dalla fondazione.

Protagonisti dell’appuntamento saranno Racconti, amici e magia e i pupazzi del Magico Beru, che animeranno il pomeriggio con uno spettacolo pensato per coinvolgere i più piccoli in un clima di allegria, fantasia e condivisione. L’ingresso è libero, senza obbligo di prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto delle norme di sicurezza. Per evitare affollamenti, l’organizzazione consiglia di anticipare l’accesso al teatro.

L’iniziativa si inserisce in una tradizione che accompagna la Filodrammatica Cremonese sin dalle sue origini. Fondata nel 1801, la Società celebra quest’anno un traguardo di assoluto prestigio, segnato da oltre due secoli di attività culturali, sociali e ricreative che hanno contribuito in modo determinante alla vita cittadina.

Tra i capisaldi delle iniziative conviviali e del tempo libero, il Carnevale ha sempre occupato un posto speciale. A partire soprattutto dagli anni Cinquanta del Novecento, la Filodrammatica ha organizzato sontuosi veglioni in maschera per i soci adulti, mentre per i più piccoli il tradizionale “veglioncino” ha rappresentato una delle occasioni più attese, capace di coinvolgere intere famiglie e bambini provenienti da tutta Cremona.

Nel corso degli anni, balli, musica e sfilate in costume sul palco del teatro sono diventati elementi distintivi delle feste di Carnevale, mantenendo vivo uno spirito di accoglienza e partecipazione che ancora oggi caratterizza l’associazione. Anche l’edizione 2026 si muove in questa direzione, con l’obiettivo di offrire un momento di svago, socialità e condivisione, capace di unire tradizione e rinnovamento.

Un appuntamento che, nelle intenzioni del Consiglio Direttivo e dei Soci, vuole essere anche un modo per ringraziare la città e rinnovare un legame lungo oltre due secoli, aprendo le porte del teatro a tutti i bambini cremonesi per un pomeriggio di festa nel segno della magia e della fantasia.

