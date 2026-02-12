Ultime News

12 Feb 2026 Famiglie fragili: a Cremona 44 minori in affido o in comunità
12 Feb 2026 Ricettazione di farmaci anti cancro: due a processo. La gang fu sgominata a Cremona
12 Feb 2026 "Di padre in figlio: la famiglia Guarneri": il 14 febbraio sul palco dell'Auditorium
12 Feb 2026 Un'esperienza unica con i Mnozil Brass al teatro Ponchielli il 13 febbraio
12 Feb 2026 Schianto fatale a Capergnanica. Auto nel fosso, muore donna di 54 anni
Diplomacy Magazine – Puntata del 12 febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Nella venticinquesima puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista l’ambasciatore del Cile in Italia, Ennio Vivaldi. L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” fa il punto sul negoziato Usa-Iran, ancora tutto in salita, mentre l’ambasciatore Ettore Sequi in studio parla degli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina.
