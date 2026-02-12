Video Pillole
Diplomacy Magazine – Puntata del 12 febbraio 2026
ROMA (ITALPRESS) – Nella venticinquesima puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista l’ambasciatore del Cile in Italia, Ennio Vivaldi. L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” fa il punto sul negoziato Usa-Iran, ancora tutto in salita, mentre l’ambasciatore Ettore Sequi in studio parla degli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina.
