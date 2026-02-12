Ultime News

Emergenze, a Cremona oltre 74mila chiamate al 112 nel 2025: metà per motivi sanitari

di Laura Bosio

Nel corso del 2025, nella provincia di Cremona sono state oltre 74mila le chiamate al Numero Unico per le Emergenze 112 inoltrate agli enti di soccorso. A pesare maggiormente è l’emergenza sanitaria, con quasi 37mila richieste di intervento.

Quelle sanitarie sono le emergenze più diffuse
Nel 2025 il territorio cremonese ha visto la gestione di 74.439 chiamate al Numero Unico per le Emergenze 112. A certificarlo è la stessa Areu, in occasione dell’112 Day, la Giornata Europea del Numero Unico di Emergenza, confermando il ruolo centrale del Nue 112 come vero e proprio sistema salvavita.

La quota più consistente, per la provincia di Cremona, come per le altre, riguarda l’emergenza sanitaria, con 36.915 contatti, pari a quasi la metà del totale provinciale. A dimostrare come le problematiche più diffuse sono quelle di tipo sanitario. I mesi di maggiore emergenza sono stati giugno e luglio, rispettivamente con 2.525 e 2.267 chiamate.

I Carabinieri sono il secondo ente maggiormente coinvolto, con 25.265 richieste di intervento, distribuite in modo piuttosto costante durante l’anno, con un aumento nei mesi primaverili ed estivi e un picco nel mese di giugno, quando si sono superate le 2.500 telefonate.

La Polizia di Stato ha gestito invece 7.935 chiamate, con un andamento regolare nel corso dei dodici mesi e valori medi mensili compresi tra le 600 e le 750 richieste. Anche in questo caso si registra una lieve crescita tra maggio e luglio.

I Vigili del Fuoco hanno ricevuto 4.324 contatti, con un incremento evidente nel trimestre primaverile-estivo. In particolare, i mesi di aprile, giugno e luglio hanno fatto segnare i valori più alti, superando in più occasioni le 500 segnalazioni.

Complessivamente, dunque, la pressione sul sistema di emergenza nella provincia di Cremona risulta essere più o meno costante durante tutto l’anno, con una crescita significativa nei mesi più caldi, quando aumentano spostamenti, attività all’aperto e situazioni di rischio.

“Il Nue 112 non è solo un numero, ma un servizio essenziale che salva vite ogni giorno” sottolinea l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso. “La Lombardia è stata la prima Regione in Italia a sperimentare e implementare questo modello, oggi riconosciuto come esempio di eccellenza a livello nazionale e internazionale. L’unificazione del sistema ha permesso di superare le differenze territoriali e di garantire ai cittadini una risposta omogenea, basata su professionalità, competenza e spirito di squadra”.

“Solo nel 2025 le chiamate gestite dalle nostre centrali sono state quasi 5 milioni (4.869.100)” spiega il direttore generale di Areu, Massimo Lombardo. “Numeri che confermano quanto il Numero Unico sia entrato nelle abitudini dei cittadini e quanto sia fondamentale il lavoro di filtro svolto dagli operatori. In pochi secondi la chiamata viene geolocalizzata, valutata e trasferita alla centrale competente, evitando sovraccarichi al sistema dell’emergenza. Un servizio attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, che richiede personale qualificato, tecnologia avanzata e un costante investimento in formazione”.

