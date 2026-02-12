Ultime News

12 Feb 2026 Promuovere una cultura della legalità al Torriani: incontro con il maggiore Schiaffini
12 Feb 2026 Azzannato da un cane in via Palestro: 60enne ferito. Intervento della polizia locale
12 Feb 2026 Dopo le piogge sversamenti nei canali: il caso del Dosolo a San Daniele Po
12 Feb 2026 Il nuovo decreto sicurezza, tra pro e contro: dibattito a "La Piazza" di CR1
12 Feb 2026 Olimpiadi invernali, Perri: "Italiani tra i migliori al mondo, ci sottovalutiamo troppo"
Giù i prezzi per famiglie e imprese, 12 articoli per il dl Bollette: la bozza

(Adnkronos) – Dal contributo da 90 euro per le famiglie beneficiarie del social bonus alle misure urgenti per l’abbattimento del prezzo della bolletta del gas per le imprese e le disposizioni per i centri dati. Sono in tutto 12 gli articoli contenuti in una bozza del dl Bollette che potrebbe approdare la prossima settimana in Cdm.  

 

Tra gli altri interventi in arrivo, il contributo una tantum da 90 euro per i titolari del bonus sociale (una spesa da 315 milioni di euro); le misure per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione; il potenziamento delle infrastrutture di interconnessione con l’estero; le misure per la concorrenza e l’integrazione dei mercati all’ingrosso del gas; quelle per la connessione alla rete degli impianti alimentati con rinnovabili; le misure per la riduzione degli oneri generali di sistema derivanti dalle bioenergie e le disposizioni per l’autorizazione e la realizzazione dei centri dati. 

