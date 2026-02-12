Ultime News

12 Feb 2026 Juvi a Cividale per ripartire: “Subito con la faccia giusta”
12 Feb 2026 Truffe e raggiri, le raccomandazioni di ATS Val Padana: "Non aprite SMS sospetti"
12 Feb 2026 Falsi operatori gas e luce in azione: A2A mette in guardia i cittadini
12 Feb 2026 Al BonTà ciclo di appuntamenti dedicati al vino
12 Feb 2026 Le ragazze dell'Aselli quinte nella disfida rosa delle discipline Stem
Il valore del tempo: a "Le Storie" di CR1 l'orologiaio Gabriele Ribolini

Ultima puntata della trasmissione di Simone Bacchetta dedicata al restauratore di Sant'Angelo Lodigiano

Qualcuno sostiene che un orologio è più di un accessorio: è un simbolo di impegno e amore che trascende il tempo; uno strumento che ci ricorda che il tempo è prezioso e che ogni momento è unico.

Sarà possibile respirare il sapore della storia e del tempo nell’ultima puntata de “Le Storie”, il programma su personaggi, arti e mestieri curato da Simone Bacchetta con le immagini di Anna Nolani e Tommaso Spingardi, in onda il giovedì alle 21 su CR1.

Le telecamere entrano nell’atelier di Gabriele Ribolini, maestro orologiaio di Sant’Angelo Lodigiano. Un viaggio nel tempo: Ribolini si dedica infatti a restaurare orologi antichi, a ridare vita a meccanismi complessi creati secoli fa per misurare il tempo.

“Restaurare orologi antichi – dice Ribolini – non significa solo mettere insieme tasselli di un vecchio oggetto, ma entrare nella vita, nella storia di quell’oggetto, ricreare il suo tempo, utilizzando anche i materiale di cui era costituiti simili oggetti all’epoca”.

