Ultime News

12 Feb 2026 Juvi a Cividale per ripartire: “Subito con la faccia giusta”
12 Feb 2026 Truffe e raggiri, le raccomandazioni di ATS Val Padana: "Non aprite SMS sospetti"
12 Feb 2026 Falsi operatori gas e luce in azione: A2A mette in guardia i cittadini
12 Feb 2026 Al BonTà ciclo di appuntamenti dedicati al vino
12 Feb 2026 Le ragazze dell'Aselli quinte nella disfida rosa delle discipline Stem
Video Pillole

Immigrazione, Ceccardi “Soddisfatti per approvazione lista Paesi terzi sicuri”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “E’ un momento importante per il Parlamento europeo perché finalmente è approvata la lista dei Paesi terzi sicuri”. Lo afferma l’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi, commentando il via libera dell’Eurocamera al provvedimento durante la sessione plenaria al Parlamento europeo di Strasburgo. “Esprimiamo massima soddisfazione per il lavoro svolto e per questo risultato per i cittadini italiani, per un’immigrazione regolare che dev’essere tutelata e per gli irregolari che devono essere espulsi e che non hanno diritto di stare in Europa e nel nostro Paese”.

