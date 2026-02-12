È ormai notizia conclamata che, da una decina d’anni a questa parte, le amministrazioni pubbliche siano in costante affanno, con una liquidità scarsa e una coperta sempre troppo corta.

In aiuto dei Sindaci – in particolar modo dei piccoli comuni – arriva Cassa Depositi e Prestiti, che ha voluto tenere un’incontro ad hoc nella mattinata di giovedì a Cremona dal titolo “Insieme per il territorio“, negli spazi del Centro Cr2 Sinapsi.

L’appuntamento, che ha chiamato a raccolta alcuni primi cittadini, è stato voluto e coordinato dalla Provincia di Cremona, che svolge anche in questo caso il ruolo di cassa di risonanza.

“E’ un incontro che rientra nella logica che l’amministrazione provinciale sta mettendo in campo – spiega il presidente Roberto Mariani – di supporto e informativo ai comuni, in questo caso, sui temi finanziari. Si è parlato oggi di rinegoziazioni di mutui e altri servizi che Cassa Depositi e Prestiti può dare alle amministrazioni; questo soprattutto per i piccoli comuni che sono forse quelli, diciamo, maggiormente in sofferenza in questo periodo. Quindi è davvero un incontro operativo di supporto per gli enti locali appunto, su questi temi legati alla finanza locale“.

Diversi i “prodotti finanziari” presentati in mattinata dai rappresentanti di Cassa Depositi e prestiti, alcuni in presenza altri in collegamento da Roma.

Un aiuto importante, come detto, anche per dare respiro alle casse comunali.

“Ci sono dei prodotti, chiamiamoli così, che Cassa Depositi e Prestiti può dare ai comuni – prosegue Mariani -, tanti dei quali sono sconosciuti o comunque conosciuti parzialmente. È veramente un incontro che può dare delle opportunità di crescita anche da parte dei comuni e soprattutto di opportunità di investimenti dai comuni stessi”.

© Riproduzione riservata