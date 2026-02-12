Morte Van der Beek, l’oncologa: “Cancro al colon colpisce under 50 sempre di più”

(Adnkronos) –

Il tumore del colon retto colpisce sempre più giovani. La malattia è sotto i riflettori dopo la morte di James Van der Beek, deceduto ieri a 48 anni. L’attore, indimenticato protagonista della serie ‘Dawson’s Creek’, era malato da tempo e nel 2024 aveva reso nota la diagnosi di cancro al colon, individuato nel 2023. Van der Beek si è ammalato ad un’età ‘verde’. Un caso sempre più comune. “Sono in aumento i casi di cancro al colon sotto i 50 anni. E’ una tendenza riscontrata negli anni passati negli Usa e da circa 5 anni anche in Europa”, dice all’Adnkronos Salute Chiara Cremolini, professore ordinario di Oncologia medica all’università di Pisa e membro del direttivo nazionale Aiom (Associazione italiana di oncologia medica).

“Oggi 1 diagnosi su 8 di cancro al colon riguarda giovani under 50. E si stima che nel 2030, nel mondo, il cancro al colon sarà la prima causa di morte per tumore nella fascia d’età 30-50 anni. Le cause? Non le sappiamo. Sicuramente in alcuni giovani si tratta di forme genetiche, c’è familiarità. Ma nell’80% dei casi la causa non è genetica”, spiega.

Tra le ipotesi sull’aumento di questo tumore nei giovani “ci sono i cibi ultraprocessati, che si associano a un maggior sviluppo di polipi al colon, la ‘porta’ di accesso al cancro del colon se non vengono intercettati in tempo – avverte Cremolini – Poi l’esposizione agli antibiotici in età infantile, fumo e alcol. E sappiamo benissimo che tra i giovani non c’è una riduzione del consumo di tabacco e alcol, anzi. Su questa fascia di età c’è ancora molto da lavorare in termini di prevenzione secondaria, ovvero promuovere gli stili di vita: no alcol, no fumo, no cibi ultraprocessati, no sedentarietà; sì alla dieta mediterranea e all’attività fisica regolare”.

La scomparsa di Van der Beek riaccende l’attenzione su una malattia ancora percepita, soprattutto tra i più giovani, come improbabile. “Sapevo che non stava bene, ero sua fan da bambina – ricorda l’oncologa – e lo avevo visto a una reunion di tutto il cast della serie Tv tanto amata dalla mia generazione, Dawson’s Creek. Avevo capito che la situazione era grave, nonostante le cure”. Cremolini sottolinea l’importanza di “cogliere i sintomi precocemente: mal di pancia, alternanza tra diarrea e stitichezza, stanchezza prolungata e intensa, dimagrimento, sangue nelle feci. Sono sintomi uguali per tutti, ma i giovani tendono a sottovalutarli perché non pensano che a 38 anni possano sviluppare un cancro al colon. Il risultato? Arrivano più tardi alla diagnosi”.

Secondo i dati Aiom contenuti nel rapporto ‘I numeri del cancro 2025’, nel 2024 in Italia sono state stimate circa 48.706 nuove diagnosi di tumore del colon retto (27.473 uomini e 21.233 donne). Nel 2022 i decessi stimati sono stati 24.200 (13.000 uomini e 11.200 donne). La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è del 65% negli uomini e del 66% nelle donne. Le persone viventi in Italia dopo una diagnosi di tumore del colon retto sono circa 442.600 (227.600 uomini e 215.000 donne).

Nei pazienti più giovani, però, la malattia sembra avere caratteristiche più aggressive. “E’ particolarmente aggressiva – precisa Cremolini – e, nonostante le cure, i risultati dei trattamenti sono meno brillanti e i giovani muoiono prima. I motivi non li conosciamo, ma può esserci un legame con fattori molecolari e biologici: molto dipende da com’è fatto il tumore”.

L’attore americano, per sostenere i costi delle terapie, nel 2024 aveva messo all’asta alcuni oggetti legati alla sua carriera. “Sapevo anche questo”, prosegue l’esperta: “I farmaci oncologici sono molto costosi. Oltre alla chemioterapia ci sono i farmaci anti-vomito, il personale che somministra la terapia, la struttura e così via. Parliamo di centinaia di migliaia di euro. In Italia, se non ci fosse il nostro Servizio sanitario nazionale – osserva Cremolini – soltanto i ricchi potrebbero accedere a queste terapie, mentre la stragrande maggioranza delle persone non potrebbe curarsi. Da noi il paziente non paga”. Un richiamo, conclude la specialista, all’importanza della “prevenzione, dell’attenzione ai sintomi e del valore del Ssn nel garantire l’accesso alle cure”.