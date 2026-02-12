AGGIORNAMENTO – E’ Nicu Joghiu, 36 anni, residente a Cremona, la vittima del pauroso frontale verificatosi tra un camion e un’auto lungo la Paullese sotto la pioggia scrosciante di giovedì mattina, all’altezza di Acquanegra Cremonese. Ferito non in maniera grave il conducente del mezzo pesante, di 57 anni.

Erano circa le 10.15 quando si è verificato lo schianto. Un impatto violentissimo, che ha sbalzato sia la vettura che il camion nel fosso a bordo strada, l’una incastrata sotto l’altro.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica. Si è reso necessario anche l’aiuto dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberare il corpo dalle lamiere, ma anche per recuperare l’auto. Una operazione particolarmente lunga e laboriosa, in quanto in un primo momento si temeva vi fosse anche un passeggero rimasto intrappolato.

Nel mentre era stato inviato anche un elisoccorso, a causa della gravità delle condizioni dell’automobilista ma è poi stato rimandato indietro, una volta constatato il decesso. Il conducente del camion è stato invece medicato sul posto.

Dei rilievi del caso e della viabilità si stanno occupando gli agenti della Polstrada di Casalmaggiore, agli ordini del comandante provinciale Ettore Guidone. La strada è stata chiusa per consentire il lavoro dei soccorritori e il recupero dei mezzi. Il traffico in arrivo da Cremona è stato deviato sul peduncolo, verso la via Milano.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti il conducente della vettura, che procedeva in direzione Cremona, avrebbe effettuato un sorpasso azzardato, perdendo però il controllo del mezzo e andando a schiantarsi contro il mezzo pesante, che sopraggiungeva in direzione opposta.

