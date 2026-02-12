Sondaggio politico, Fratelli d’Italia stabile e Vannacci vale il 3%

(Adnkronos) –

Fratelli d’Italia primo partito, Pd e M5S crescono. Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci, debutta con il 3% secondo il sondaggio dell’Istituto Noto con le intenzioni di voto oggi, 12 febbraio, in caso di elezioni.

Fratelli d’Italia è stabile rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 28 gennaio ed è al 30%. Il partito guidato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rimane ampiamente davanti al Pd che sale al 22,5% dopo aver guadagnato un punto. Cresce dell’1% anche Il Movimento 5 stelle, che si colloca al 12,5%.

Forza Italia al 9% è stabile, mentre la Lega al 7% cala di un punto. Alleanza verdi e sinistra è al 6%, stabile, come Azione che resta al 3,5%. Futuro Nazionale vale il 3% e si piazza davanti a Italia viva, che al 2,5 % cede lo 0,5%. Infine stabili +Europa all’1%, Noi moderati all’1,5% e l’Udc allo 0,5%. In generale, il centrodestra è al 48% e perde l’1%, mentre il campo largo è al 44,5% e sale dell’1,5%.