Università, Introna (Tor Vergata): “Risposta grandiosa a open day, attese 4mila persone”

(Adnkronos) – “Oggi, la risposta a questo open day è stata grandiosa: abbiamo dovuto addirittura fermare le iscrizioni con significativo anticipo, perché abbiamo raggiunto il numero massimo che potevamo ospitare. Per rispondere a tutta questa domanda, però, abbiamo già programmato dei nuovi eventi. Oggi sono attese oltre 4mila persone tra il mattino, in cui vengono le scuole e il pomeriggio, in cui possono venire a visitare l’open day i singoli studenti e i loro familiari per raccogliere informazioni generali ma anche per incontrare direttamente i coordinatori dei corsi di laurea e gli studenti che stanno già frequentando per fare domande dirette e più interessanti”. Sono le parole di Vito Introna, professore presso il dipartimento di ingegneria dell’impresa dell’università di Roma ‘Tor Vergata’ e prorettore delegato all’orientamento, tutorato e placement, in occasione dell’open day 2026 dell’ateneo. (VIDEO)

“Abbiamo organizzato tante attività per cercare di incuriosire i ragazzi, che possono assistere, infatti, ad alcuni esempi di lezione, visitare una scena del crimine e utilizzare i visori per apprendere in diverse discipline”, illustra.

“L’orientamento è un percorso e ciò significa che questo evento è il più importante dell’anno e noi siamo impegnati a costruire insieme ai ragazzi il loro percorso di orientamento”, spiega ancora.

“Tra i corsi di orientamento Pnrr, gli ex Pcto e tutti gli eventi organizzati durante l’anno, ognuno con obiettivi e caratteristiche differenti, contattiamo oltre 20mila studenti ogni anno per attività di orientamento”, sottolinea Introna.

“I ragazzi e le scuole -continua- sono sempre più sensibili a questo argomento e comprendono come sia necessario avvicinarsi con largo anticipo e frequentare diversi eventi. Questo è sicuramente l’evento clou”. “Ci sono davvero molti buoni motivi per scegliere l’Università di Roma Tor Vergata. Siamo un’università molto giovane, abbiamo da poco compiuto 40 anni, ma nonostante questo abbiamo già un’ampia offerta formativa: quasi 120 corsi di laurea fra triennale, magistrale e laurea a ciclo unico in sei macroaree – sottolinea – Inoltre, siamo in forte crescita per quanto riguarda i ranking internazionali. In particolare, abbiamo un forte livello di internazionalizzazione per i quali siamo ai vertici delle classifiche e abbiamo tanti corsi di laurea impartiti in lingua inglese e diversi double degree, la doppia laurea”.

“Pertanto, l’ambiente è davvero internazionale e i nostri indicatori ci dicono anche che siamo ai vertici per le capacità di collocare i nostri studenti nel mondo del lavoro, così come è molto buono anche lo stipendio da essi percepito. Abbiamo anche dei numeri in continua crescita, ma nonostante questo riusciamo a mantenere un ottimo rapporto con i nostri studenti, molto familiare e diretto”, conclude Introna.