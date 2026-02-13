Ultime News

13 Feb 2026 Vuole i soldi per la droga: morsi alla madre. 25enne accusata di estorsione e lesioni
13 Feb 2026 Open Day al nuovo Campus del Politecnico: Cremona apre le porte agli studenti
13 Feb 2026 “Hevala”: il 15 febbraio al circolo Arcipelago la storia del Rojava tra teatro e attualità
13 Feb 2026 Rivolta D'Adda, dopo dimissioni sindaco sospeso il consiglio comunale
13 Feb 2026 Spaccio: patteggia il pusher: dopo un inseguimento, recuperati 400 grammi di droga
Video Pillole

20 anni Fondazione Tricoli, Polizzotto “Il libro un omaggio a Giuseppe e Marzio”

PALERMO (ITALPRESS) – “Scrivere il libro è stato qualcosa di complicato, ma anche un’avventura molto interessante e in piena continuità con il lavoro di ricerca che avevo svolto su Giuseppe Tricoli, anche attraverso la biografia che avevo presentato l’anno scorso: stavolta abbiamo fatto qualcosa di più collegiale, relativo alla storia di questi vent’anni di attività, eventi culturali, storia e politica, che si occupa della destra siciliana e costituisce un omaggio simbolico a Giuseppe e Marzio Tricoli”. Così Francesco Polizzotto, saggista e autore del libro “I tesori della memoria. I primi vent’anni di storia della Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli” a margine della celebrazione a Palermo dei 20 anni della Fondazione.

xd8/fsc/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...