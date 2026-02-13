Ultime News

13 Feb 2026 Vuole i soldi per la droga: morsi alla madre. 25enne accusata di estorsione e lesioni
13 Feb 2026 Open Day al nuovo Campus del Politecnico: Cremona apre le porte agli studenti
13 Feb 2026 “Hevala”: il 15 febbraio al circolo Arcipelago la storia del Rojava tra teatro e attualità
13 Feb 2026 Rivolta D'Adda, dopo dimissioni sindaco sospeso il consiglio comunale
13 Feb 2026 Spaccio: patteggia il pusher: dopo un inseguimento, recuperati 400 grammi di droga
Video Pillole

20 anni Fondazione Tricoli, Schifani “Grazie a nome di tutti i siciliani”

PALERMO (ITALPRESS) – “La Fondazione è una realtà importante non solo per il culto della memoria, ma anche per la sua forza per dare spinta alla realizzazione di iniziative. Io da rappresentante del governo regionale e dei siciliani ne sono fiero: avete fatto tanto come Fondazione, in silenzio ma con concretezza, e questa è la vostra forza. Mi permetto di dirvi grazie, a nome di tutti i siciliani: momenti di sintesi come questo ci arricchiscono e ci consentono di andare avanti”. Così Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, a margine della celebrazione dei 20 anni della Fondazione Tricoli.

xd8/fsc/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...