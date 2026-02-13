Ultime News

13 Feb 2026 Vuole i soldi per la droga: morsi alla madre. 25enne accusata di estorsione e lesioni
13 Feb 2026 Open Day al nuovo Campus del Politecnico: Cremona apre le porte agli studenti
13 Feb 2026 “Hevala”: il 15 febbraio al circolo Arcipelago la storia del Rojava tra teatro e attualità
13 Feb 2026 Rivolta D'Adda, dopo dimissioni sindaco sospeso il consiglio comunale
13 Feb 2026 Spaccio: patteggia il pusher: dopo un inseguimento, recuperati 400 grammi di droga
Video Pillole

20 anni Fondazione Tricoli, Varchi “Contributo insostituibile”

PALERMO (ITALPRESS) – “La memoria è un segmento importantissimo della politica: lo sa bene la destra palermitana e siciliana, che da vent’anni si avvale del contributo insostituibile della Fondazione dedicata a Pippo e Marzio Tricoli, due uomini che hanno tracciato una linea importantissima nella politica siciliana e palermitana riuscendo a unire intere generazioni sotto i simboli della destra italiana; il loro passaggio su questa terra è stato più breve di quanto tutti noi avremmo voluto, ma il segno è veramente eterno”. Così Carolina Varchi, deputata di Fratelli d’Italia, a margine della celebrazione dei 20 anni della Fondazione Tricoli.
