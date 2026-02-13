Ultime News

13 Feb 2026 Irruzione in casa nella notte: 84enne si trova faccia a faccia con i ladri
13 Feb 2026 Da Cremona al Mozambico: il racconto del viaggio in Africa di Don Umberto Zanaboni
12 Feb 2026 Promuovere una cultura della legalità al Torriani: incontro con il maggiore Schiaffini
12 Feb 2026 Azzannato da un cane in via Palestro: 60enne ferito. Intervento della polizia locale
12 Feb 2026 Dopo le piogge sversamenti nei canali: il caso del Dosolo a San Daniele Po
Video Pillole

A Palermo spento l’incendio in un capannone nella zona industriale di Brancaccio

PALERMO (ITALPRESS) – Nelle ultime 24 ore, a causa del maltempo e delle forti raffiche di vento, il personale VVF di Palermo ha effettuato 132 interventi e ne rimangono ancora una trentina in attesa di essere espletati. Inoltre, ieri alle 17.15 circa, numerose squadre sono state impegnate per un incendio che ha interessato un edificio a Palermo in via Pecorino. L’edificio è un archivio comunale in disuso. L’intervento è proseguito tutta la notte ed sono tutt’ora in corso le operazione di bonifica.

(Fonte video: Vigili del Fuoco)

