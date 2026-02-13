Ultime News

A Roma i funerali di Antonio Zichichi, le immagini dell’uscita del feretro

ROMA (ITALPRESS) – Si sono tenuti presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma i funerali solenni del fisico siciliano Antonino Zichichi. Presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura. Presenti per il governo il ministro dell’Università e della ricerca scientifica Anna Maria Bernini e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. È stato il monsignor Marcelo Sánchez Sorondo a celebrare i funerali dello scienziato e divulgatore morto all’età di 96 anni.

