Accademia Sonepar 2026: selezioni aperte per i giovani talenti

(Adnkronos) – Sono aperte fino al 28 febbraio le candidature per l’Accademia 2026 di Sonepar, il progetto di formazione e inserimento lavorativo destinato a diplomate e diplomati, anche senza precedenti esperienze nel settore, che desiderano intraprendere un percorso professionale nelle filiali del principale distributore di materiale elettrico in Italia. Dal 2018, anno di estensione del format a livello nazionale, l’accademia Sonepar è diventata uno strumento strutturale di ingresso in azienda per i profili junior, con un’attenzione specifica all’occupazione femminile nei ruoli commerciali e tecnici. Negli ultimi cinque anni hanno partecipato all’Accademia Sonepar 120 persone, tra cui 46 ragazze, con un tasso di inserimento in azienda del 100% al termine del percorso formativo.

“L’Accademia di Sonepar è oggi uno dei principali canali di ingresso delle nuove risorse nella nostra organizzazione e rappresenta soprattutto un laboratorio di formazione e inclusione” dichiara Donato Fiore, vp human resources Sonepar Italia. “Ogni anno accogliamo giovani che spesso non hanno alle spalle un percorso tecnico o esperienze nel settore elettrico e li accompagniamo passo dopo passo, in aula e in punto vendita, fino a renderli pienamente autonomi nel loro lavoro quotidiano. A partire dal 2018 questo modello ci ha permesso di inserire in azienda tutte le persone formate, valorizzando talenti diversi tra loro – comprese molte ragazze – e offrendo a tutti l’opportunità di costruire un percorso professionale stabile all’interno di un grande gruppo.”

L’Accademia si inserisce all’interno di una più ampia strategia di Sonepar orientata a creare ambienti di lavoro inclusivi, nei quali percorsi di formazione strutturati consentono di valorizzare competenze e potenziale di persone con background diversi, a prescindere dal genere o dal percorso di studi. Le selezioni per l’accademia 2026 saranno gestite, come nelle precedenti edizioni, da Randstad Italia, talent company leader nel settore hr, che affianca Sonepar nel reclutamento e nella valutazione dei candidati.

“Siamo entusiasti di rinnovare la collaborazione con Sonepar Italia per un progetto che incarna perfettamente i valori della nostra talent company” afferma Olga Abati, commercial manager di Randstad Italia. “L’Accademia è un esempio virtuoso di come la sinergia tra ricerca del talento e formazione su misura possa rispondere concretamente alle sfide del mercato e del territorio. In questo percorso, Randstad Italia mette in campo la propria competenza nel reclutamento, mentre Randstad Enterprise agisce come partner strategico nel supporto all’erogazione della formazione, lavorando in stretta sinergia con Sonepar per favorire lo sviluppo di competenze tecniche d’eccellenza.”

Le candidature sono aperte fino al 28 febbraio attraverso il portale Sonepar carriere, dove è possibile individuare gli annunci dedicati all’accademia (riconoscibili dalla dicitura accademia nel titolo) e selezionare la sede di interesse per l’inserimento in punto vendita. Possono partecipare diplomate e diplomati anche senza precedenti esperienze nel settore elettrico o scientifico, purché motivati a intraprendere un percorso commerciale e di relazione con il cliente. Il format dell’accademia 2026 prevede un bilanciamento tra aula e formazione on the job nei punti vendita: prima fase in aula a Padova dal 23 marzo al 3 aprile, due settimane di didattica intensiva presso la sede di Sonepar Italia in Riviera Maestri del Lavoro 24, con lezioni dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno; seconda fase in punto vendita inserimento operativo nelle filiali Sonepar sul territorio nazionale, con mansione di addetto alle vendite e affiancamento al team commerciale; terza fase in aula dall’11 al 29 maggio: tre settimane di formazione avanzata per consolidare le competenze tecniche, commerciali e organizzative sviluppate nei primi mesi di attività.

I contenuti didattici sono progettati per consentire l’accesso anche a chi proviene da percorsi non tecnici: il corso introduce le basi di elettrotecnica e affronta temi quali illuminotecnica civile e industriale, fotovoltaico, climatizzazione, sistemi di cablaggio, automazione industriale, domotica, antennistica, sistemi di fissaggio. Sono inoltre previste sessioni dedicate agli applicativi informatici aziendali (Sap, Salesforce, piattaforma e commerce), alle tecniche di vendita e di relazione con il cliente, al lavoro in team e alla sicurezza sul lavoro, coerentemente con il modello di distribuzione omnicanale e consulenziale che caratterizza Sonepar Italia. Durante le settimane di aula a Padova sono garantiti il pranzo per tutti i partecipanti e l’alloggio per i fuori sede residenti a oltre 100 km dalla sede.