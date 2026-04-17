Ubriachezza molesta in piazza della Pace: allontanato giovane egiziano

La scorsa notte, nel corso di un servizio ordinario di controllo del territorio, nelle aree del centro cittadino più interessate dalla presenza di esercizi pubblici e di giovani, le Volanti della Polizia di Stato di Cremona hanno individuato in Piazza della Pace un cittadino egiziano di 20 anni, residente fuori città e con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.

Il giovane si mostrava in evidente stato di abuso etilico e insofferente al controllo degli agenti. Considerato stava anche arrecando disturbo alle altre persone presenti in piazza, lo stesso veniva denunciato per ubriachezza molesta e sottoposto al provvedimento di allontanamento dal centro cittadino.

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