La Juvi a un passo dai play-in, coach Bechi: "Focus su Ruvo per chiudere il cerchio"

La Ferraroni Juvi Cremona si presenta all’ultima trasferta della regular season con l’obiettivo di conquistare i due punti che valgono l’accesso matematico ai play-in. Ne ha parlato coach Luca Bechi in conferenza di presentazione della sfida che si terrà domenica alle 17 contro Ruvo di Puglia. “Desideriamo continuare questa cavalcata entusiasmante, togliendoci qualche altra soddisfazione e per far questo abbiamo bisogno di vincere la prossima partita – ha sottolineato il coach – Troviamo una squadra che si sta preparando al play-out con due americani che sono il punto di riferimento. Non sta vivendo un momento di risultati brillanti e questa urgenza verrà tradotta in campo con energia”.

Il piano gara resta coerente con l’identità della Juvi: “Dobbiamo giocare una partita attenta, dove il controllo del ritmo e dei rimbalzi sarà fondamentale. La difesa è una delle nostre certezze. Sappiamo la forza degli americani di Ruvo e l’obiettivo è metterli in difficoltà, abbassando le loro percentuali. Sappiamo la loro capacità di produrre punti e dovremo essere bravi a limitarli, senza pensare di annullare qualcuno. L’obiettivo è metterli in difficoltà sulle cose che ci riescono meglio“.

La settimana che porta alla gara non è stata facile, ma il focus resta sui presenti: “Abbiamo avuto una settimana un po’ complicata, ma non stiamo a guardare gli assenti. Dobbiamo allenare, migliorare e mettere in ritmo i presenti”. Tra le note positive il recupero di Vittorio Bartoli: “Sta migliorando giorno per giorno dal punto di vista fisico ed energetico. Sarà un’addizione importante per il finale. Valuteremo poco prima della partita se sarà in grado di giocare”.

Sul piano generale, la squadra si muove tra stanchezza e ambizione. “C’è la visione dell’ultimo chilometro e allo stesso tempo il desiderio di continuare. Sono ragazzi determinati, affamati. È un traguardo inaspettato all’inizio del campionato e, avendo la possibilità di prendercelo, abbiamo voglia di farlo. Se vinciamo mettiamo a segno un colpo importante. La vittoria ci porterebbe a quattro punti dalla prima esclusa e saremmo matematicamente dentro, poi dovremmo giocare per il piazzamento”.

Il percorso della Juvi ha cambiato anche la percezione esterna: “Mese dopo mese questi ragazzi hanno fatto step importanti. Il record del girone di ritorno è significativo, nella classifica parziale siamo nelle prime quattro e questo ci ha fatto guadagnare la stima e il rispetto da parte di tutto. È una soddisfazione non solo per i risultati, ma per il modo di stare in campo e per l’identità che abbiamo costruito”.

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